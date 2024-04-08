الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تعيين الخدمات المرورية لمواجهة الزحمة فى القاهرة الجديدة

حملات مرورية
حملات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور  القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع امتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة حتى الطريق الأوسطى خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة.

 

ويستلزم ذلك الغلق الكلى لطريق المحاجر فى المسافة من طريق السخنة "طريق القطامية القديم" حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، اعتبارًا من الساعة 12،5 صباحًا الخميس الماضي 4/ 4/ 2024 ولمدة 3 أشهر.

 

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور مرور القاهرة الخدمات المرورية محور طلعت حرب الطريق الاوسطي

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