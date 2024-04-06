السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن يضبط قضايا تجارة عملة بـ24 مليون جنيه

تجارة عملة
تجارة عملة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 24 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن وزارة الداخلية الضربات الأمنية النقد الأجنبي الاتجار غير المشروع أسعار العملات السوق المصرفي

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