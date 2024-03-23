الأمن العام يضبط 37 كيلو مخدرات و54 قطعة سلاح نارى بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «أسيوط - أسوان - دمياط - الإسكندرية»، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لاستهداف وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف جهود الحملات الأمنية.

وأسفرت جهودها تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 47 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالها «15 بندقية آلية - 14 بندقية خرطوش – 18 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 33 متهمًا لـ 26 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها «3.280 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 1.10 كيلو جرام لمخدر الشابو»، بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 343 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ونجحت الحملات في ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «8.300 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة»، بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط 3 قطع سلاح نارى، عبارة عن «2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – خزينتين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ 804 أحكام قضائية متنوعة».

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها «7.300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين، و2 فرد محلى وعدد من الطلقات»، بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

وضبطت الحملات قضيتي اتجار فى المواد المخدرة، ضُبطت خلالهما كمية من مخدر الحشيش، بحوزة عاطلين، وضبط 2 قضية أسلحة بيضاء، ضُبط خلالهما 2 قطعة سلاح أبيض، بحوزة متهمين.