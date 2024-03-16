السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 91 قضية متنوعة خلال حملات بـ4 محافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

- ضبط عدد (60) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية و30 بندقية خرطوش- 40 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (60 متهم «لـ 51 منهم معلومات جنائية»).

- ضبط عدد (15) قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (2،380 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى «الشابو، الهيروين») بحوزة (16 متهم «لـ14 منهم معلومات جنائية»).

- تنفيذ عدد (534) حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان

-ضبط عدد (4) قضايا إتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8،100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدرالبانجو- كمية لمخدرى «الهيروين – الشابو»).. بحوزة (4 متهمين «لـ 2 منهم معلومات جنائية»).

-ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش – فرد محلى- خزينة وعدد من الطلقات).

-تنفيذ عدد (689) حكم قضائى متنوع.

 

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 15 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين «لـهم معلومات جنائية»).

 

مديرية أمن الإسكندرية

-ضبط عدد (2) قضية «إتجار» في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش)..بحوزة (متهمَين).

-ضبط عدد (6) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (6 قطع سلاح أبيض).. بحوزة(6 متهمين)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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