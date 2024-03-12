الأمن العام يضبط مخدرات بنصف مليون جنيه بحوزة مسجلين خطر

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، الجيزة، أسوان، الفيوم) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتم ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية")، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة، وضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية")، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (560 ألف جنيه تقريبًا).