الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط مخدرات بنصف مليون جنيه بحوزة مسجلين خطر

مخدرات
مخدرات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، الجيزة، أسوان، الفيوم) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. 

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إحباط ترويج صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه في سوهاج

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لحيازتهم "حشيش" وسلاح أبيض.. حبس 4 تجار مخدرات في الإسكندرية

وتم ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية")، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة، وضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية")، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (560 ألف جنيه تقريبًا).

الامن العام مخدرات مسجلين خطر نصف مليون جنيه الأقصر الفيوم

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