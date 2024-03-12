الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحباط ترويج صفقة مخدرات بـ4 ملايين جنيه في سوهاج

مخدرات
مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من مخدر الحشيش وسجائر مختلفة الأنواع بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية) بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

txt

محامى حبيبة الشماع: تحليل السائق أثبت تعاطيه الحشيش

txt

المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (7،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- سلاح أبيض- عدد 33370 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع).

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4،050 مليون جنيه تقريبا).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

ترويج صفقة مخدرات سوهاج صفقة مخدرات بـ 4 ملايين جنيه الحشيش الداخلية

الأكثر قراءة

عاجل| تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر الساخنة مع لاعبيه قبل مواجهة البنك وتشكيل الأهلى المتوقع

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

مصرفيون يتوقعون تراجع جنيهان بأسعار الدولار خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| كواليس الخلاف.. لماذا تخلى بايدن عن صديقه نتنياهو بعد 40 عامًا؟

تفاصيل عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر

تقرير للاستخبارات الأمريكية: قدرة بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم أصبحت فى خطر