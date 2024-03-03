محامى حبيبة الشماع: تحليل السائق أثبت تعاطيه الحشيش

كشف محمد أمين، محامي أسرة حبيبة الشماع، تفاصيل جديدة في قضية "فتاة الشروق"، خاصة بعد أن تم الكشف عن تعاطي السائق للمواد المخدرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المذاع على قناة "المحور"، إنه تقدم لوزير النقل بشكوى، لأنه مفروض كان في قرار من مجلس الوزراء بإلزامية الشركة بحسن اختيارها للسائقين أخلاقيا ومهنيا".

وأضاف: “على الشركة فحص عينة من السائقين بأحد المعامل المعتمدة لوزارة الداخلية، سواء مخدرات أو كحوليات”.

واستطرد: "اللي حصل مع حبيبة لا يعرفه أحد سوى السائق وحبيبة وهي بين أيادي الله".

وأكد محمد أمين محامي أسرة حبيبة الشماع، أن نتيجة التحاليل أظهرت تعاطي السائق لمخدر "الحشيش"، وهو ما تقدمنا من أجله شكوى لوزير النقل، والهدف من ذلك هو تفادي حدوث تلك الواقعة وتكرارها مع المواطنين أو مع الأجانب.

وبشأن الحالة الصحية لحبيبة، أوضح أنها فاقدة للوعي ونسبة الإدراك لديها 3/15 وهي نسبة ضئيلة جدا، مطالبًا المشاهدين بالدعاء لها.