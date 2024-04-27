عاجل|مبادرة الحكومة تؤتى ثمارها.. 36% انخفاضًا فى أسعار السلع والمخزون آمن

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بالنزول على أرض الواقع؛ للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار.

وأضاف "كمال" أنه لاحظ خلال جولته اليوم السبت، في إحدى السلاسل التجارية للاطمئنان على تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، أنه لاحظ أن التخفيضات على أسعار زيوت الطعام وصلت إلى 36%، وباقى السلع يتفاوت التخفيض به ما بين 30؜ و35٪؜.

وأشار متحدث التموين إلى أن السكر متوافر بجميع السلاسل التجارية والسوبر ماركت، بأسعار تتراوح من 35 إلى 38 جنيهًا للكيلو، والأرز بدأ من 29 جنيهًا، والمكرونة تبدأ من 11 جنيهًا.

ولفت إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي للأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات والإدارات التابعة بالمحافظات هي المرور الدائم على الأنشطة التجارية كافة؛ للتأكد من التخفيضات الموجودة على السلع، وكذلك جودة السلع المعروضة.

ونوه بأن التخفيضات بالألبان والجبن تفاوتت ما بين 15 و20%؜، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن، ويتخطى الـ6 أشهر في أغلب السلع.

وحث "كمال" المواطنين على الاستفادة من نسب التخفيض والتنافسية الموجودة بين السلاسل والمحال التجارية، مشيرًا إلى أن خفض الأسعار جاء بعد الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والإفراجات الجمركية التي نفذتها الدولة مؤخرًا.

تخفيضات على السلع المعمرة

وذكر أن التخفيضات على السلع تأتي تزامنًا مع التخفيضات على السلع المعمرة، ما بين 25 إلى 30٪؜، منوهًا بأن الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعات مستمرة مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين؛ لمراجعة موقف تخفيض الأسعار أولًا بأول.

انخفاض أسعار الزيت بنسبة 14%

كان قد أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن انخفاض سعر الزيت بنسبة 14%، بالإضافة إلى التخفيضات السابقة، ليصل إجمالي التخفيضات على سلعة الزيت إلى نسبة 36% من تاريخ بدء سلسة الاجتماعات التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزاراء مع المنتجين والموردين والمصنعين واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، في ضوء أعمال لجنة ضبط الأسعار والأسواق برئاسة مجلس الوزراء.

وأشار الوزير إلى سعر زجاجة الزيت الخليط بعد التخفيض الإضافي الذي يبدأ من 65 جنيهًا، للواحد لتر.

هذا، وأكدت الشركات المنتجة للزيوت والمسلى على التزامها الراسخ بتقديم أفضل المنتجات الغذائية بجودة عالية، حيث تضع في مقدمة أولوياتها تلبية احتياجات العملاء وتوفير متطلباتهم بشكل مستمر وفعّال، موضحة أن ذلك حرصًا منها على مواكبة التطورات في السوق المصرية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المستهلكين، وفى مقدمة هذه الشركات كل من أرما، صافولا، والمتحدة، وغيرها من الشركات المنتجة.

وفرة في السلع

كان قد أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن هناك وفرة وزيادة فى الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية بعد الإفراجات الجمركية التي تمت مؤخرًا، والتي تجاوزت 8 مليارات دولار، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المنتجين والسلاسل والمستوردين لخفض الأسعار في صالح المستهلك.