الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مدبولي: خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، اتفق مدبولي مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 % و20‎‎ % ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى العاصمة الإدارية الجديدة

مصطفى مدبولى خفض الأسعار رئيس الجمهورية أسعار السلع المصنعين والتجار

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