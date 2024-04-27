أسعار السلع التموينية مايو 2024.. ونصيب كل فرد

يتساءل المواطنين عن أسعار السلع التموينية مايو 2024 والتي يحصل عليها المواطنين عبر البطاقات التموينية في كافة محافظات الجمهورية وفقا لشروط وضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تبدأ بالصرف من يوم الاثنين المقبل من كافة البدالين التمونيين على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع التموينية مايو 2024

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السلع التموينية مايو 2024 ستكون كما يلي:-

سجل سعر كليو السكر نحو 12.60 جنيه.

سجل سعر زيت خليط 800 مللي نحو 30 جنيه.

سجل سعر كيس المكرونة وزن 800 جرام نحو 14 جنيه.

سجل سعر كيس المكرونة وزن 400 جرام نحو 7 جنيه.

سجل سعر العدس المجروش وزن 500 جرام نحو 21 جنيه.

سجل سعر الفول المعبأ وزن 500 جرام نحو 9 جنيهات.

سجل سعر كيلو الدقيق نحو 11 جنيه.

سجل سعر علبة مسلي صناعي وزن 800 جرام نحو 36 جنيه.

سجلت عبوة الشاي وزن 40 جرام نحو 5 جنيهات.

سجلت عبوة الصلصة وزن 300 جرام محو 8 جنيهات.

سجلت سعر زجاجة الخل وزن 90 مللي نحو 6 جنيهات.

سجل سعر كيس الملح وزن 300 جرام سعر 1.25 جنيه.

سجل سعر عبوة الحلاوة الطحينية السادة نحو 40 جرام نحو 3 جنيهات.

سجل سعر كيس سائل غسيل الوراني وزن 80 جرام نحو 3 جنيهات.

سجل سعر كيس البسكويت يويوز نحو جنيه ونصف.

عدد بطاقات التموين في مصر

يستفيد من السلع التموينية المدعمة عبر بطاقات التموين نحو 64 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية عبر 23 مليون بطاقة تموينية فيما يستفيد من دعم نقاط الخبز نحو 71 مليون مواطن عبر كافة محافظات الجمهورية حيث يستفيد كل فرد بما يعادل مبلغ 50 جنيه شهريا.

اقرأ أيضا

قرار جديد من التموين بمنع تسرب سلع التموين إلى السوق السوداء