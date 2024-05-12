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الرئيس السيسى يفتتح اليوم مسجد السيدة زينب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب، بمشاركة عدد من القيادات السياسية والرموز الدينية، بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل بيت النبي، صلي الله عليه وسلم.

تطوير مسجد السيدة زينب 

ويعد مسجد السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها، أحد أكبر وأشهر مساجد القاهرة، إذ يقع المسجد بالقاهرة في الميدان المسمى باسم الجامع ميدان السيدة زينب وكان يسمى الميدان قبل ذلك بقنطرة السباع، وقد تم تجديد المسجد في عهد الوالي: علي باشا سنة (951هـ - 1547م) ثم أعيد تجديده في عهد الأمير: عبدالرحمن كتخدا سنة (1170هـ - 1768م).
وأقامت وزارة الأوقاف سنة (1940م) المسجد الموجود حاليًا، ويتكون من سبعة أروقة موازية للقبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة، ويقابل القبلة قبة ضريح السيدة زينب، وفي الواجهة الشمالية مدخلان رئيسان.
وتمت إضافة مساحة 17 × 32م إلى المسجد الأصلي، وفي سنة (1969م) أضيفت مساحة مماثلة تمامًا للمسجد الأصلي، وفي الواجهة الغربية يوجد مدخلان أحدهما يتوسط التجديد الأول، والآخر في التجديد الثاني.
وفي عهد الرئيس  عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمت توسعة ساحة المسجد توسعة كبيرة ثم تطويره على الصورة التي تليق ببيوت الله (عز وجل) وبجمهوريتنا الجديدة.

الرئيس السيسي السيسي مسجد السيدة زينب مساجد آل بيت النبي عبدالفتاح السيسي

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