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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"شلال البالونات" يدخل البهجة على المصلين فى مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الفطر فى
صلاة عيد الفطر فى مسجد السيدة زينب

يٌعد شلال البالونات من أكثر المشاهد المفرحة في ساحات صلاة العيد للكبار والصغار، فبعد الصلاة يفتح شلال البالونات بألوانه المبهجة لنشر الفرحة في ساحات الصلاة.

وشهدت ساحات مسجد السيدة زينب اقبال كبير من المصلين في بههجة وفرحة لاداء تكبيرات وصلاة اول ايام عيد الفطر المبارك

تعد صلاة عيد الفطر من أهم ملامح الاحتفال بالعيد للمسلمين في مصر والأمة الإسلامية قاطبةً، وتشهد اقبال كبير من المسلمين على المساجد وإذاعة تكبيرات العيد.

وأقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وسيتم تحديد الساحات التي ستقام بها صلاة العيد من خلال التنسيق بين المديرية والمحافظة التابعة لها، وفق ما صرح الدكتور هشام عبدالعزيز على، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وتمت الاستعدادات على قدم وساق في جميع المساجد والساحات ‏المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين‎،  لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين ‏لصلاة العيد‎.‎

وخصصت أماكن للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه ‏المصليات، والتزام جموع المصلين بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات، وذلك لضمان سير صلاة ‏العيد بكل انضباط‎.

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صلاة عيد الفطر فى مسجد السيدة زينب
صلاة عيد الفطر فى مسجد السيدة زينب
صلاة عيد الفطر فى مسجد السيدة زينب
صلاة عيد الفطر فى مسجد السيدة زينب
صلاة العيد تكبيرت صلاة العيد السيدةة زينب إمام مسجد السيدة زينب صلاة عيد الفطر

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