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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف وسط وجنوب قطاع غزة

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، والمدفعية، مساء أمس السبت، منازل الفلسطينيين، ومناطق زراعية وسط وجنوب قطاع غزة.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أرضا زراعية جنوب مدينة رفح، بالتزامن مع اطلاق قنابل حرارية بكثافة فوق مدينتي رفح وخان يونس.

 

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة اصليح المكون من أربعة طوابق في حي المنارة بمدينة خان يونس، وتدميره بشكل كامل.

 

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة، ومخيم النصيرات، وشمال وشرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون شرق مدينة غزة.

 

وكانت بلدية النصيرات أعلنت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير 12 بئر مياه ومحطتي تحلية وآلاف الأمتار من شبكات المياه، وتدمير نحو 27 ألف متر مربع من الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى 5 ميادين وتقاطعات رئيسية.

 

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 34،654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77،908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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