الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قرار جديد من التموين بمنع تسرب سلع التموين إلى السوق السوداء

بطاقة التموين
بطاقة التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من مايو المقبل، تعميم المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًا إلى المنافذ على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد نجاحها في الأقصر وبورسعيد، ومطروح وبني سويف.

وتعتمد المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًا إلى المنافذ على سيستم إلكتروني محكم يراقب خط سير السلعة، ويربط بين سيستم صرف المقررات وسيستم مراقبة المخزون، لإحكام السيطرة على السلع المدعمة، ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.

يأتي ذلك وفقًا للمقترح المقدم من الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، منتصف أبريل  الجاري.

وتضمن مقترح مدكور تعميم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية الخاصة بالربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون، على مستوى باقي الجمهورية، بعد نجاحها في أربع محافظات.

وأوضح مدكور في المقترح المقدم إلى وزير التموين، أنه تم تطبيق منظومة الاستعاضة النقدية تجريبيًا بمحافظة الأقصر اعتبارًا من شهر أكتوبر 2021 وكذا بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من شهر مارس 2022، ثم لحقت بهما كل من محافظتي مطروح- بني سويف) في سبتمبر 2023.

تم تطبيق المنظومة في محافظات (البحيرة- كفرالشيخ- دمياط- السويس- الإسماعلية- بورسعيد- الفيوم- أسيوط- الوادي الجديد- أسوان- الأقصر) اعتبارًا من شهر أكتوبر 2023.

ثم تم تطبيق المنظومة في محافظات (الغربية- الشرقية- الدقهلية- المنوفية- القليوبية- المنيا- سوهاج- قنا- البحر الأحمر) اعتبارًا من شهر سبتمبر 2023.

بينما تم إرجاء تطبيق المنظومة في محافظات (القاهرة- الجيزة– الإسكندرية)، مع استبعاد محافظتي شمال وجنوب سيناء نظرًا لعدم الميكنة حتى الآن.

 

وأشار المقترح المقدم من مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أنه تم تطبيق منظومة الاستعاضة السلعية لسلع (السكر- الزيت- المكرونة) بشكل
تجريبي بمحافظتي بني سويف ومطروح اعتبارًا من شهر يناير 2024.

وتهدف المنظومة الجديدة لصرف المقررات التموينية إلى إحكام السيطرة على السلع المدعمة من الدولة، والتصدى لأي محاولة من شأنها الإضرار بمصلحة المواطن والاستيلاء على أموال الدعم، وتسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

حيث يقوم النظام الجديد لصرف سلع المقررات على مراقبة السلع إلكترونيا منذ خروجها من مخزن الجملة إلى منافذ التموين وصرفها للمستفيدين على البطاقات التموينية، لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

 

صرف السلع التموينية المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف سلع المقررات التموينية إلكترونيا بطاقة التموين

مواد متعلقة

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

مدينة الدماء.. 100 يوم من التوحش تحت وطأة الاحتلال في غزة (ملف خاص)

التموين تفتح منافذها اليوم الجمعة لاستكمال صرف تموين يناير 2024 للمواطنين

الأكثر قراءة

أزمة بحراسة مرمى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أبطال إفريقيا

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل|الرئيس السيسى: تحرير سيناء كان تأكيدًا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام