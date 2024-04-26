التموين: توريد 1455 طن قمح بنطاق العاصمة منذ بداية موسم حصاد القمح حتى اليوم

في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظ القاهرة، بمتابعة الأعمال الجارية بشأن توريد القمح إلى الصوامع والهناجر والبناكر المخصصة لتخزين القمح في موسم توريد القمح.

تابع وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين العاصمة، محاسب ناصر ثابت عبدالسلام، أعمال اللجان الخمس المقامة بالأماكن المخصصة لتخزين القمح على مستوى محافظة القاهرة، وما يجري لتوريد الأقماح لاستقبال موسم حصاد القمح.

وأوضح مدير تموين العاصمة، أن إجمالي ما تم توريده لصومعة المطرية حتى اليوم بلغ 308 أطنان، وإجمالي ما تم توريده لبنكر عزبة الوالدة وصل 590 طنًا، كما بلغ إجمالي القمح الذي تم توريده إلى صومعة التبين منذ بداية موسم الحصاد حتى الآن، إجمالي 558 طنًا، ليصل إجمالي ما تم توريده على مستوى محافظة القاهرة بالكامل 1455 طنًا.

تموين العاصمة

ويؤكد مدير تموين العاصمة، أن هناك متابعة يومية مباشرة على عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على الموردين، لافتًا إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق، بجهود أعضاء اللجان المشرفة على التوريد، ورجال مديرية التموين بالقاهرة، ومتابعة من الدكتور سيد محمد السيد رئيس قسم الصيانة بمديرية تموين القاهرة.

وأكد على جاهزية الصوامع والشون والهناجر بشكل دائم، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، وأن المسئولين يقومون بعمل الفحص اللازم للقمح المورد وقياس درجة النقاوة والرطوبة، واستلام القمح بالصومعة أو الهنكر، وذلك بعد تجهيز مكان التخزين بشكل جيد وتطهيره.

وشدد وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، على مسئولي اللجان بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قِبل الأعضاء المنوطين بذلك وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح، ولا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

كما سهلت الإجراءات عليهم من حيث تحديد سعر عادل للإردب، وأشاد بالإقبال الكبير في خلال الأسبوع الأول للموسم، مؤكدًا أن الإجراءات تجرى بسهولة كبيرة.