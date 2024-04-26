الجمعة 26 أبريل 2024
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تموين الإسكندرية يشن حملات على مستودعات البوتاجاز والأسواق

جانب من الحملات -
جانب من الحملات - آرشيفيه

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابية التجارية على مستودعات البوتاجاز والأسواق.

إدارة التجارة

قامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة الأستاذ أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له بحملة تموينية على المستودعات والأسواق وأسفرت عن تحرير محضرين بيع بأزيد لمستودع بوتاجاز وتحرير محضرين توقف لمستودعات بوتاجاز بدون اذن مسبق من الجهات المختصة وتحرير ٣ محاضر مزاولة نشاط بيع اسطوانات بوتاجاز بدون تصريح من الجهات المختصة وتحرير محضر تصرف في اسطوانات مدعمة من قبل الدولة.

كما تم تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز، وتم ضبط ٢٥١ اسطوانة بوتاجاز منزلية سعة ١٢.٥ كجم و ١٣٢ اسطوانة بوتاجاز تجارية سعة ٢٥ كجم. كما تم تحرير محضرين لحيازة سلع مجهولة المصدر بسبب عدم وجود مستندات تثبت شرعية الحيازة، حيث تم ضبط ٢٤٠ طعم صناعي و ١٠ لفات شعر صناعي و ٣٠ بالتة عصير بإجمالي ٨١٠ علبة عصير و ١٠٠ باكيت جبنة بإجمالي ١٩٥٠ باكيت. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وفي سياق آخر، أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر لضبط المخالفات.

وقامت إدارة التموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان وبإشراف الأستاذ أحمد علي برئاسة الرقابة، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ حملات تموينية على أسواق السجائر أسفرت عن ضبط كمية من السجائر المحلية بدون فواتير، حيث تم تحريز ٢٢٠ علبة متنوعة. تم أيضا تحرير ٦ محاضر، منها محضران لبيع سجائر بأسعار مبالغ فيها و ٤ محاضر لعدم إعلان عن أسعار السجائر. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تموين الإسكندرية يشن حملات مستودعات البوتاجاز والأسواق لضبط المخالفات إدارة التجارة

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