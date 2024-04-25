وبحوزته شهادات مزورة.. ضبط عاطل بتهمة النصب علي المواطنين في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم عن طريق إدارة مركز تعليمي وهمي ومنح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة"، علي خلاف الحقيقة.

بلاغ بقيام شخص بالنصب

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي كتب تعليمية مختلفة "مجهولة المصدر" وشهادات دراسية خالية البيانات و2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية وأكلاشيهات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



وقررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دراسية مزورة وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وفحصها.