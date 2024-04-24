الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس سائق بتهمة تزوير مستندات رسمية في الإسكندرية

حبس سائق
حبس سائق

قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، تجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادي، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وفحصها.

معلومات سرية

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط المباحث، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سائق - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى إصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية بمقابل مادى من عملائه.

ضبط المتهم

تم تشكيل فريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ألقى القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على لاب توب يحتوي على نماذج محررات رسمية وطابعة و3 براويز خشبية "شابلونة طباعة بمقاسات مختلفة " تُستخدم فـي وضع نموذج الخاتم بداخلها للطباعة على الأوراق عليها 11 نموذج لخاتم شعار الجمهورية خاصين ببعض الجهات، و3 نماذج أكلاشيه خاصين ببعض الجهات و8 توكيلات مُقلدة عن طريق الاصطناع الكامل و9 ورقات بيضاء ممهورة بأكلاشية خاصين ببعض الجهات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

لتزوير مستندات سائق شرق الإسكندرية نيابة المنتزه أمن الأسكندرية

مواد متعلقة

التحقيق في مصرع فتاه سقطت من الطابق الـ 15 بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة في الإسكندرية

تنفيذ قرار إدارى بغلق أحد الفنادق بالإسكندرية لمخالفته لأحكام القانون

مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ15 بـ"جمرك الإسكندرية"

إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بباكوس شرق الإسكندرية

التحقيق مع فتاة صورت فيديوهات إباحية فى الإسكندرية

لسرقته.. حبس عامل ذبح سائقا في طريق الإسكندرية الصحراوي

حبس سائق بتهمة تزوير مستندات رسمية وبيعها لعملائه بالإسكندرية

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك