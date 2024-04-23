التحقيق في مصرع فتاه سقطت من الطابق الـ 15 بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع فتاه سقوط من الطابق ال 15 عشر أثناء تواجدها فى شرفة منزلها بمنطقة الجمرك، ولفظت أنفاسها الأخيرة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بسقوط فتاه

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الجمرك، يفيد بسقوط فتاة من شرفه من منزلها من الطابق الخامس عشر ووفاتها في الحال.



انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقل ضباط قسم الشرطة إلى مكان البلاغ رفقة سيارة الإسعاف وبالمعاينة الأولية تبين سقوط فتاة " ر.ا.ن" سن 14 سنة، ووجود جثه وبها كسور وجروح متعددة بالجسم، وتم نقل الفتاه الي المشرحة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث مصرع فتاه بعد سقوطها من أعلى شرفة عقار، كائن بشارع 45 بمنطقة العصافرة، شرقي المحافظة، وسؤال شهود العيان وأهل المجنى عليها عن ملابسات الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط العقار.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من أعلى عقار ووفاتها فى الحال.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط فتاة من أعلى عقار بشارع 45 بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية دون معرفة أسباب سقوطها واذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.



وتم نقل الجثة الي المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب سقوطها وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.