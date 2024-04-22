إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بباكوس شرق الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بمنطقة باكوس شرق المدينة، مما ادي الي إصابة شخصين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق بشقة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بأحد شقق منطقة باكوس شرق المدنية وإصابة شخصين.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقل ضباط القسم ورجال الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، ونقل المصابين الي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

كانت قد قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق بشقة سكنية دون حدوث اصابات بمنطقة سموحة شرق الاسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة سموحة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدي جابر ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة علي النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق في شقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الكيلو 21 في العجمى، ما أدى إلى تفحم محتوياتها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حولها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بنشوب حريق بشقة بالعقار أمام مسجد نصر الله بدائرة القسم، وحدوث إصابات باختناق.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار المشار إليه مكون من 9 طوابق، ونشوب حريق بشقة بالطابق السادس، ما أسفر عن التهام النيران بعض محتويات الشقة، وستائر من القماش بالشرفات الموجودة بواجهة العقار.

وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة، فيما أصيب بعض المواطنين بالاختناق وتم علاجهم بموقع الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وبيان أسبابه وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.