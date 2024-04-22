الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

لسرقته.. حبس عامل ذبح سائقا في طريق الإسكندرية الصحراوي

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس عامل رخام 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل سائق بطريق اسكندرية الصحراوي وسرقته،وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها وكشف المتهمين والتصريح بدفن الجثة بعد انتداب الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثه شخص متوفي إثر إصابته بجروح بكوبري الكافور دائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة سائق، مقيم بدائرة قسم الدخيلة، يبلغ من العمر 16 سنة، يرتدي كامل ملابسه وبه جرح قطعي بالرقبة على إثره لقي مصرعه.

ضبط المتهم

تم تشكيل فريق بحث وأسفرت جهوده عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعة وهو عامل رخام، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة السيارة "الميكروباص"، قيادة المجنى عليه مستخدمًا السلاح الأبيض.

 واستولى على مبلغ مالى خاص بالمجنى عليه وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب بالسيارة، تم ارشاد عن المسروقات وضبط "الميكروباص"، وكذا الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهم، تم نقل الجثة  إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث.

حبس عامل ذبح سائق الصحراوي لسرقة سيارته نيابة العامرية

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