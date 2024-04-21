لحيازتهم حشيش وفردين خرطوش.. تجديد حبس عاطلين بالمنتزه شرق الإسكندرية 15 يوما

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالإتجار وحيازتهما 42،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص والسلاحين الناري إلى الأدلة الجنائية.

معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات

تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، "لهما معلومات جنائية"، بمزاولة نشاطهم الإجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة أول المنتزة مسرحًا لمزاولة في ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 42،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 مليون جنيه تقريبًا، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامة بالإتجار في المواد المخدرة.



بلاغ بحيازة المتهم مواد مخدرة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 27814 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

القبض على المتهم

كشفت التحريات قيام المتهم " م.م.ج" عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة وعلى أثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية، انتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان تواجد المتهم، فابصرته يزاول نشاطا في الإتجار بالمواد المخدرة فتمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طريه حشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهتة أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.