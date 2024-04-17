الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغًا ماليًا قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 27814 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت أجهزة الأمن بالإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

 

القبض على المتهم

وكشفت التحريات عن قيام المتهم "م.م.ج" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة وعلي إثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية، انتقلت قوة أمنية من القسم إلي مكان تواجد المتهم، فأبصرته يزاول نشاطًا في الاتجار بالمواد المخدرة فتمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة حشيش، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

 

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في المخدرات 

كما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بمكتب تأجير سيارات بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغًا ماليًا قدرة 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعامل بورشة سيارات وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

 

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 15454 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

السجن المؤبد لعاطل للاتجار وحيازة مواد مخدرة في الإسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

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