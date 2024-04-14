بسبب خلافات.. التحقيق في مقتل شخص بمشاجرة شرق الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات سابقة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود مصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول عامل "له معلومات جنائية"، به عدة جروح قطعية متفرقة بالجسم، وطرف ثانى عاطلين، "لهما معلومات جنائية"، مصاب أحدهما بجرح طعنى بالجسم وتوفي عقب وصوله للمستشفى وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب حدوث مشادة كلامية على خلفية خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة المشار إليه.

ضبط طرفي المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



