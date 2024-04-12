الجمعة 12 أبريل 2024
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بشقة في سموحة بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق بشقة سكنية دون حدوث اصابات بمنطقة سموحة شرق الاسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.

بلاغ بحريق شقة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة سموحة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة سيدي جابر ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة علي النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق هايل في محل ملابس جاهزة بمنطقة البيطاش بحي العجمي غرب الإسكندرية، كائن بعقار مكون من دور أرضي و4 طوابق وامتداده  الي ثلاث محلات اخري، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وطلب تقرير الدفاع المدني عن بداية ونهاية الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بشارع السماليهي 1 بمنطقة البيطاش الرئيسي دون إصابات، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ورئيس حي العجمي برئاسة هدي ابو كليلة، وسيارات الإطفاء والإسعاف الي مكان الواقعة.

الدفع بـ 6 سيارات الإطفاء

وتم الدفع ب 6 سيارات اطفاء للسيطرة علي الحريق، ومنع امتداده أكثر من ذلك وجري السيطرة عليه مستمرة، وحصر الحريق في المناطق المندلعة بها، ومعالجة الحالات المصابة باختناق بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة في المكان.

 ماس كهربائي سبب الحريق

 وبالمعاينة وبالفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمحل للبدل والملابس الجاهزة بالدور الأول كان يستخدم كافية سابقا مما ادي الي اندلع الحريق في المحل بسرعه نظرا لوجود مواد قابلة للاشتعال وغلق المحل في أول أيام عيد الفطر.

 وامتدت النيران إلى 3 محلات مجاورة وواجه 3 عقارات وتم إخلاء العقارات من قاطنيه بسبب الدخان الكثيف والسيطرة على الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

ندب الأدلة حريق بشقة منطقة سموحه بالاسكندرية دون اصابات سيدي جابر أمن الأسكندرية

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