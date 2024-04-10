الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة وترويجها بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش والهيروين وبقصد الاتجار به علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها تحريات بقيام عاطلين بمزاولة نشاطهما الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة بدوائر المدينة.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم إستهدافهما والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر حشيش والهيروين وهاتفان محمول ومبالغ مالية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


وكانت قد قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 11 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

وتلقت مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بنشاط عاطلان، لاحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما والقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 11 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وحيازتهما المخدرات بقصد ترويجها علي عملائهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطلين المخدرة بالاسكندرية النيابة العامة أمن الأسكندرية

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