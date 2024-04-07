حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة وترويجها بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش والهيروين بقصد الاتجار به على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها تحريات بقيام عاطلين بمزاولة نشاطهما الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بدوائر المدينة.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم استهدافهما وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الحشيش والهيروين وهاتفين محمول ومبالغ مالية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.