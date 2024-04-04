الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة كهربائي للمفتي بتهمة التعدي على طفلة بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت محكمة مستأنف جنايات الإسكندرية، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه، رئيس المحكمة، إحالة أوراق كهربائي، إلي مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بخطف طفلة بطريقة التحايل والتعدي عليها.

صدر القرار بعضوية كل من الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمود إسماعيل حجازي، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

بلاغ بخطف طفله

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 1726 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد ببلاغ من والد المجنى عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل والإكراه بدائرة القسم.

خطف بالتحايل

كشفت التحقيقات، إلى قيام المتهم " أ.ش.ع" كهربائى، بخطف المجنى عليها " ب.ش" بالتحايل، حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن أوهمها بالحضور رفقته لمسكنه للعب رفقة ابنته، فوافقت واصطحبها إلى مسكنه، واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان، تعدى على المجنى عليها، وعند علم والدها بتغيب ابنته، وبالبحث عنها استغاثت به من داخل العقار محل الواقعة، وتمكن من العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

محكمة الاستئناف بالاسكندرية المفتي الراي الشرعي المنتزه ثالث

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