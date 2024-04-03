الأربعاء 03 أبريل 2024
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محافظات

مستغلا صغر سنها.. الإعدام لـ"استورجي" خطف طفله واعتدى عليها بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة استورجي بالإعدام شنقا، فيما نسب إليه، بعد اتهامه بخطف طفله بالتحايل وتعدي عليها مستغل صغر سنها، صدر الحكم بعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

بلاغ بخطف طفله

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 95 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، يفيد ببلاغ، من والده المجني عليها بقيام المتهم بخطف نجلته بدائرة القسم.

استدرج الطفلة مستغل ثغر سنها

كشفت التحقيقات قيام المتهم "م.ح.ع" استورجى وصاحب سايبرانترنت خطف الطفلة المجنى عليها "ه.م.ح" 8 سنوات بالتحايل، بأن استدرجها إلى المحل خاصته (سايبر) بزعم تمكينها من اللعب بأجهزة الحاسب الآلي والدراجة الهوائية مستغلا صغر سنها، مباعدا بينها وبين ذويها، واستدرجها للدور العلوى وتعدى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى توصلت إلى صحة الواقعة، وكذلك التحفظ على كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها بإجماع الآراء بالاعدام للمتهم في جلستها المنعقدة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالاعدام شنقا، بعد اتهامه بخطف طفل تحت التهديد والتعدي عليه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.
 
بلاغ بقيام عامل بخطف طفل

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 52 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ من والدة المجني عليه بقيام المتهم بخطف نجلها داخل عقار مجهور، بدائرة القسم.

المتهم استدرج الطفل لعقار مجهول

وكشفت التحقيقات أنه حال سير المجني عليه "ي.ا.ش" 15 سنة، بالطريق العام استدرجه المتهم "ع.م.ع" عامل صنايعي، إلى عقار مهجور كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض بأن أشهر بمواجهته سكين، وصعد إلى أحد الطوابق وتعدى عليه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المتهم يتعاطي المواد المخدرة، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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