الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات بينهما.. التحقيق في مقتل شخص على يد صديقه بالإسكندرية

مقتل شخص
مقتل شخص

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مقتل شاب فى العقد الرابع من العمر على يد صديقه بمنطقة الورديان بسبب خلافات بينهما، واستعجال تقرير الطب الشرعي والتصريح بدفن جثة المجني عليه بعد ورود التقرير وسؤال أهلية المتوفي وسؤال شهود عيان الواقعة وتفريغ الكاميرات إن وجدت.

 

بلاغ بوفاة شخص

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى بوفاة نجلهم بعد تعرضه للضرب والطعن ووفاته فى الحال.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة مينا البصل إلى موقع الحادث وتبين وفاة شاب يدعى أحمد.م، 37 سنة، عامل بأحد المحال المتخصصة فى بيع الأجهزة الكهربائية بمنطقة الورديان.

 

توصلت التحريات، إلى أن صديق المجنى عليه والذي يعمل معه منذ فترة  وتجمعهما علاقة صداقة، ويوم الواقعة طلب المتهم نقل السجاد وأنه اصطحبه بداخل غرفة حارس العقار رفقة آخرين وقاموا بالتعدى عليه، بسبب خلافات بينهما، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

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