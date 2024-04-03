حبس عاطلين لحيازتهما 11 كيلو حشيش بكرموز غرب الإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 11 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بنشاط عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وألقي القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 11 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وحيازتهما المخدرات بقصد ترويجها علي عملائهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطلين بالمشدد 15 عامًا وغرامة مالية 50 ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المخدر المضبوط، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية بعد اتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 8584 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام كل من "ع.م.ح" عاطل و" ا.ا.ح" عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة مستخدمين سيارة فى أعمال الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم وعقب تنفيذ القرار، وبالانتقال إلى مكان تواجدهم أبصرت القوة الأمنية المتهم الأول حال قيادته السيارة وبجواره المتهم الثاني، وبتفتيش المتهم الأول ضبط بحوزته رخصة تسيير السيارة باسمه ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

بتفتيش السيارة عثر على جوالين بلاستيكيين بداخل كل منهما 50 طربة حشيش ومواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، والسيارة لترويج المواد المخدرة.