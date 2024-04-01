الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز

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الإعدام لعاطل تعدى على طالبة وهددها بالقتل بالإسكندرية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقا، فيما أسند إلى المتهم، بعد اتهامه بالتعدى على طالبة تحت تهديد السلاح وتهديدها بالقتل، صدر الحكم بعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

المتهم تعدي علي المجنى عليها 
 ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 23301 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها بمحل سكنهم، بدائرة القسم.

المتهم هدد المجنى عليها بالقتل

كشفت التحقيقات، قيام المتهم "س.ع.ص" عاطل، حال كونه زوج والدة المجني عليها "م.م.ع" 17 سنة، طالبه، وأنه من متولي رعايتها هددها بسلاح أبيض سكين، مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتعدي عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح وهددها بالقتل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهم في جلستها المنعقدة.

الاعدام لعاطل نجله زوجته تهديد السلاح بالاسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

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