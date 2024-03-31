انهيار عقار قديم خال من السكان وسط الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية، انهيار أجزاء كبيرة من عقار قديم خال من السكان مكون من 4 طوابق، ولم يسفر الانهيار عن إصابة أحد من المارة أو خسائر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بانهيار عقار قديم

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ بأنهيار أجزاء كبيرة من عقار مكون من أربعة طوابق بشارع العطارين الرئيسي خال من السكان والتابع لحي وسط.

انتقال رجال الأمن

على الفور انتقلت قوة من القسم والحماية المدنية وحي وسط إلى مكان البلاغ، وتم وضع الحواجز الحديدية وغلق الشارع بالكامل والعمل على تسهيل حركة المرور وسير السيارات، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار صادر له قرار إزالة وتم إخلاؤه منذ فترة طويلة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.



كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم دون حدوث إصابات، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بانهيار أجزاء من عقار

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزاء من العقار رقم 12 شارع عبد الخالق، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولو الحي والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم، مكون من 4 طوابق علوية، وانهيار شرفة شقة بالطابق الرابع، وذلك دون حدوث إصابات.



إزالة المناطق الخطرة

من جانبها قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إنه تم إزالة الأجزاء المعلقة التي تمثل خطورة داهمة على المارة، مشيرًة إلى أنه سيجري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.