الأحد 31 مارس 2024
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التحفظ على 17700 قطعة ألعاب نارية محظورة الاستخدام بحوزة عاطل بالإسكندرية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قررت نيابة النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام محظورة الاستخدام، قبل ترويجها وبيعها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز عاطل على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة ألعاب نارية محظور بيعها.

 

تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالإسكندرية، بالإتجار فى الألعاب النارية محظورة الاستخدام لتمثل خطرا على المواطنين.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 

التحفظ ألعاب نارية عاطل بالاسكندرية النيابة العامة

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