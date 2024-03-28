الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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انتظام حركة الملاحة بميناء الإسكندرية واستقبال 175 ألف طن

الملاحة بميناء الإسكندرية
الملاحة بميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 27 سفينة في 24 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 50 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1970 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

تداول السلع الاستراتيجية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 175 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

الالتزام بإجراءات التأمين

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام  بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

كانت قد انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد 36 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما تم تداول 2570 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادر والوارد، حيث شكلت نسبة الحلويات المصدرة 43.6% من إجمالي عدد الحاويات، وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 101 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

انتظام حركة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية سلع استراتيجية

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