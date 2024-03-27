السجن المشدد 7 سنوات لسائق لتسهيل دعارة الفتيات عبر مواقع التواصل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافى، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 الف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار بالبشر وتسهيل دعارة الفتيات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

بلاغ لضباط الإسكندرية

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 1078 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الاداب يفيد بضبط المتهم بدائرة القسم.

الاعلان علي موقع التواصل الاجتماعي

كشفت التحقيقات بورود معلومات الي إدارة حماية الاداب بقيام المتهم "م.ف.ال" سائق، بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالاعلان عن نفسه لقوادة النسوة الساقطات والفتيات القاصرات وتسهيل دعارتهن بمقابل مادي، مستخدما في ذلك هاتفه المحمول، وقام المتهم بالعرض علي المجني عليها " ج.ع.م" 16 عاما بالعمل في ممارسة الرذيلة مقابل ألفين جنيه، وتم تقين الإجراءات وضبط المتهم وبصحبته المجني عليها، واقر المتهم بارتكاب الواقعة وأنه استغل المجني عليها لراغبي المتعه بمقابل مادي عن طريق عرضها علي راغبي ممارسة الرذيلة مع عمله كونها طفلة لا يتعدي عمرها 18 عاما مستغلا في ذلك حاجتها للمال للانقاق علي نفسها واسرتها بعد طلاق والداتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.



كانت قد قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس عاطل وزوجته 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الهواتف المحولة لاحتوائها علي الرسائل التي تؤكد علي نشاطهما الاثم.



تلقي اللواء سامي غنبم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، يفيد بورود معلومات وتحريات بقيام المسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها إستعداده وزوجته تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرقي، وتبين أنه عاطل، ومقيم بمحافظة البحيرة، برفقته زوجته، مقيمة بذات العنوان، وبمواجهته أقر بنشاطه فى الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها لزوجته.



وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة زوجتة أيدت ماجاء بأقواله المتهم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي أقراص منشطة، وهاتفان محمول أحدهما خاص بالمتهم المذكور وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطهما الآثم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.