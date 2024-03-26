حبس 3 عاطلين بحوزتهم "حشيش" و"هيروين" للاتجار بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار وحيازة كمية من مخدر الحشيش وكمية من الهيروين، بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص في الاتجار وترويج مخدر الحشيش وكمية من الهيروين على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل وكمين والقي القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح أبيض ومبلغ مالى وعدد 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.