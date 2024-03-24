السجن غيابيًا وحضوريًا للمتهمين للتنقيب عن الآثار فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، رئيس المحكمة، بالمعاقبة حضوريًا لجميع المتهمين ما عدا الأول غيابيًا بمعاقبته "خ.ا.خ" بالسجن لمدة 7 سنوات، والسجن لـ10 متهمين آخرين لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

بلاغ بقيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 765 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة اللبان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان يفيد بقيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم للتنقيب عن الآثار أسفل محل ملك المتهم الأول، بدائرة القسم.

المتهم استعان بالآخرين للتنقيب أسفل منزله

كشفت التحقيقات، عن قيام المتهم " خ.ا.خ" صاحب محل بالاتفاق مع 10 متهمين آخرين، هم كل من "م.م.م" و"ع.م.أ" و"ع.م.م" و"م.ف.ح" و" و.ع.ع" و"م.ع.م" و"م.م.ع" و"ا.م.ع" و"م.ع.ح" و"م.ح.ب" بأعمال حفر أسفل المحل ملك المتهم الأول، وأن الحفر الموجود بغرض التنقيب عن الآثار من طريقة الحفر خلسة والأدوات المستخدمة، وأن الحفر محل الواقعة بعمق 6 أمتار أسفل المحل وناتج عن ذلك كميات من الردم، وكشفت اللجنة المكلفة من الهيئة القومية للآثار عن أن المحل الموجودة به الواقعة بفتحه 3.5 متر ممتد بفتحه أخرى باتجاه مساكن سوق الجمعة وبالاستعلام من إدارة المساحة والأملاك بمنطقة آثار الإسكندرية أن كل أحياء الإسكندرية تخضع لقانون حماية الآثار وأن المحل الذي يقع فيه التنقيب عن الآثار يقع على بعد 550 مترًا من منطقة كوم الناضورة الأثرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.