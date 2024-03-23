السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القبض على سائق قتل زوجته بسكين المطبخ بالإسكندرية

طعن
طعن

شهدت منطقة أبويوسف غرب الإسكندرية، مقتل ربة منزل على يد زوجها بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل الشقة سكنهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بسبب خلافات زوجية بينهما علي اثرها تعدي عليها بسكين المطبخ فى عنقها ووفاتها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بمقتل سيده

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى، بوجود مشاجرة ومتوفية داخل شقة بعقار بشارع عصمت هانم بمنطقة أبو يوسف دائرة قسم الشرطة.

انتقال رجال الشرطة

علي الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارة إسعاف، وبالمعاينة الفحص تبين، وجود جثة المجني عليها شيماء.ا.م، 42 سنة، ربة منزل، مسجاة بأرضية صالة الشقة الكائنة بالطابق الثالث بالعقار محل الواقعة، وبمناطرة الجثة تبين أنها ترتدى كامل ملابسها، ووجود سلاح أبيض، سكين مطبخ كبير الحجم، مغروسة بعنقها من الناحية اليسرى، وغارقة فى الدماء.

كشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفية وزوجها مجدي ع.م.، 62 سنة، سائق، قبل انطلاق مدفع الإفطار، حال تواجدهما بالشقة محل سكنهما بسبب وجود خلافات زوجية بينهما، تطورت لمشاجرة علي اثرها استل الزوج سكين المطبخ وسدد لها طعنة بالعنق والتي أودت بحياتها في الحال.

القبض على المتهم

تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم بمعرفة ضباط مباحث القسم عقب مغادرة الشقة فور ارتكابه الجريمة، وتم نقل ااجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.

 

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل كاوتش بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما نسب إليه في الجريمة الاولي والثالثة ومصادرة السلاح الأبيض والحبل المضبوطين والحبس لمدة سنة مع الشغل في الجريمة الثانية والزمته بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بقتل زوجته العرفي وسرقتها؛ بسبب خلافات بينهما.

بلاغ بوجود جثه سيدة

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 21067 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة العثور على جثمان المجني عليها بدائرة القسم.

خلافات الزوجية سائق قتل زوجته بالاسكندرية الدخيلة أمن الأسكندرية

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