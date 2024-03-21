النيابة تُحقق فى مصرع شخصين على الطريق الساحلى الدولى

طلبت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة ورود تحريات المباحث حول مصرع شخصين في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "مقطورة" وسيارة ملاكى بالطريق الساحلى الدولي، بمنطقة الدخيلة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة والتصريح بدفن الجثتين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بتصادم سيارتين

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلى الدولى، نزلة كوبرى وادى القمر بدائرة القسم، ووجود متوفين.

وانتقل على الفور مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة وضباط إدارة المرور إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، وبالمعاينة الفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة رقم (س.ن.ف 7391 ) ورخصة تسيير المقطورة منتهية، قيادة "محمد.أ.ح" 58 سنة، سائق ومقيم دائرة القسم، والسيارة رقم س.ر.ف 3783 ملاكى رخصة سارية قيادة محمد. ع. م، 67 سنة، على المعاش.

وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة الملاكى بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة النقل الثقيل ثم اصطدمت بالحاجز الخرسانى يمين الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكى ومرافقه، وتم نقل الجثمانين إلى المشرحة بمستشفى العجمى العام والرئيسى الجامعى، تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على السيارتين، وإزالة آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.