النيابة تطلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة على طريق الخدمات بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق الخدمات الخاصة طريق "الإسكندرية- القاهرة" الصحراوي، وتعطل وارتباك حركة المرور، وذلك دون حدوث أي إصابات، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بانقلاب سيارة نقل

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بطريق خدمات الإسكندرية الصحراوي بعد كوبري الـ10 آلاف اتجاه القاهرة دون حدوث إصابات.

وانتقل على الفور مأمور وضباط القسم والمرور ومسئولو حي العامرية ثان إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" بالطريق المشار إليه، إثر فقدان قائدها السيطرة على عجلة القيادة.

وجرى الدفع بمعدات من الحي، لرفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، كما تبين عدم وجود أي خسائر بالأرواح أو المال العام.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وأخطرت النيابة التحقيقات.