حبس مسجل لحيازته 200 طربة حشيش للاتجار بها في كرموز

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش بوزن 20 كيلو، بقصد ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية حول نشاط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، متخصص في تجارة المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المتهم

بعد تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقبض عليه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 طربة لمخدر الحشيش بوزن 20 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بما جاء في التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.