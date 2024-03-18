الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس مسجل لحيازته 200 طربة حشيش للاتجار بها في كرموز

حبس مسجل
حبس مسجل

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 200 طربة لمخدر الحشيش بوزن 20 كيلو، بقصد ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية حول نشاط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، متخصص في تجارة المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المتهم
بعد تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقبض عليه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 طربة لمخدر الحشيش بوزن 20 كيلو جرام، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بما جاء في التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

حبس مسجل حشيش كرموز غرب الاسكندرية نيابة كرموز

مواد متعلقة

ميناء الإسكندرية يستقبل 112 ألف طن سلع استراتيجية

التصريح بدفن جثة شاب سقط من الطابق الـ13 فى الإسكندرية

الإعدام شنقًا لمتهم بقتل شخص في الإسكندرية

الدورات الرمضانية بالإسكندرية مصنع اكتشاف المواهب

التحقيق في سقوط "عريس" من الطابق الـ13 بالإسكندرية

التحقيق فى مصرع شخص على يد شقيقه بالإسكندرية

بـ 1500 وجبة ساخنة.. "مستقبل وطن" الإسكندرية يبدأ حملة "إفطار مسافر"

التحفظ على 32.9 ألف قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل|بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء