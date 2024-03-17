الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحقيق في سقوط "عريس" من الطابق الـ13 بالإسكندرية

جثة
جثة

أمرت نيابة محرم بك بالإسكندرية، تحت إشراف المستشار مصطفى سمرة المحامى العام الأول، لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، بسرعة تحريات المباحث حول واقعة مصرع شاب متزوج حديثًا سقط من الطابق الـ13 من الشقة سكنه بمنطقة محرم بك، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على المتوفي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي لسؤالهم.

بلاغ بوصول شاب مصاب بكسور ومتوفي


تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من مستشفى خاص بوصول شاب مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، ونزيف فى المخ، وتوفى فور وصوله.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "إبراهيم. ع. أ"، 30 سنة، مقيم بشارع عرفان، دائرة قسم شرطة محرم بك. وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور  متعددة بجميع أنحاء الجسم والجمجمة.

وكشف التقرير الطبي للمستشفى، أن المتوفي وصل إلى المستسفى بالحالة التي عليها ويعاني نزيف في المخ نتيجة السقوط من أعلى.

وعلى الفور جرى إدخاله غرفة العناية المركزة لإسعافه، إلا أنه توفى، وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن المتوفي متزوج حديثًا وكان يقوم بتركيب تندة بشرفة الشقة سكنه بالطابق 13، فاختل توازنه وسقط، مما أدى لإصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى المستشفى ولكنه توفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طلب التحريات عريس جديد بالاسكندرية محرم بك أمن الأسكندرية

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