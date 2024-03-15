الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب الخلافات الأسرية.. مصرع شخص على يد شقيقه شرق الإسكندرية

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه بمنطقة أبو سليمان فى محافظة الإسكندرية، علي يد شقيقة قبل دقائق من تناول الإفطار وفر هاربا بسبب خلافات أسرية بينهما، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بمقتل شخص علي يد شقيقه

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل بين شقيقين أسفرت عن وفاة أحدهما وذلك بشارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان بشرق الإسكندرية.

انتقال رجال الشرطة


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل ثان إلى موقع الحادث وتم التأكد من صحة الواقعة وقيام المتهم بقتل شقيقه، وأشارت التحريات الأولية التي أجريت بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أن سبب وقوع الحادث هو خلافات أسرية بين الطرفين.

القبض على المتهم

علي الفور تم عمل كمين، وألقي القبض علي المتهم تم نقل جثة شقيقه المتوفي إلي مشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات وفي الدعوي المدنية، وأن يؤدي مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه تعويضا مؤقتا، بعد اتهامه في قتل المجني عليه " م.س.أ"، نجل شقيقه بسبب خلافات علي الميراث.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 4184 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من والد المجني عليه بقيام المتهم بخطف نجله والتعدي عليه، بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات الي حضور المتهم " ب.ا.ع" 65 سنة رجل اعمال، الى ديوان عام القسم مقررا وفاة المجني عليه "م.س.ا" نجل شقيقة، بعد أن قام نجله وابن شقيقه الآخر بإحضار المجني عليه إلي منزله بعد تم تكبيله بالحبال وأوسعاه ضربا باستخدام عصا بعموم جسده تم وضعاه داخل صندوق حديدي مغلق، وعقب فتحه في اليوم التالي وجدوا المجني عليه متوفي، وأقر والد المجني عليه في التحقيقات بأنه علي إثر خلاف بينه وبين شقيقه المتهم بسبب الميراث  نما الي علمه بخطف نجله والتعدي عليه ضربا، التي أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

الخلافات الأسرية مصرع شخص علي يد شقيقة الإسكندرية

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