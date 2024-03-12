السجن المؤبد و5 سنوات وغرامة 50 ألف لعاملين للاتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عامل بمكتب تاجير سيارات بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعامل بورشة سيارات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 الف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 15454 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، الي قيام المتهم الأول " ش.ع.م" عامل بمكتب تاجير سيارات بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه علي موعد مع المتهم الثاني " ا.ج.ع" عامل بورشة سيارات، لتسليمه كمية من المواد المخدرة فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجدهم، وابصرت المتهم الأول وبحوزته مواد مخدرة، وبضبطه تبين بحوزته عدد 37 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتها أقر المتهم الأول، بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واقر المتهم الثاني أن المواد المخدرة بحوزته بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 26759 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات قيام المتهم "ح.ح.م"، جزار، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار حال استقلاله سيارة، فتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بدواسة المقعد المجاور للسائق علي جوال بلاستيكي تبين أنه يحوي عدد 119 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.