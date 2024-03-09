السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز

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التحقيق فى مصرع وإصابة 16 شخصًا فى حادث تصادم بالإسكندرية

اسعاف
اسعاف

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، فى حادث تصادم أجرة ميكروباص مع سيارة نقل، بمدخل قرية أبيس 8 على طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوى، مما أدى لتوقف الحركة المرورية بالطريق، وسؤال شهود العيان والمصابين حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير امن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ في حادث تصادم ومتوفين  ومصابين بطريق أم زغيو غرب الإسكندرية.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة قوات الحماية المددنية، وسيارات الإسعاف الى موقع الحادث وتبين من الفحص تصادم  ميكروباص مع سيارة نقل، بالطريق المشار إليه ما أسفر عن مصرع أحد مستقليها واصابة 15 اخرين.

من جانبها أوضحت مديرية الصحة في الإسكندرية أن الحادث وقع عند مدخل قرية أبيس 8 على طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوى، مشيرة الى أن الحادث أسفر عن إصابة 15 من الركاب وحالة وفاة وحيدة، تم نقل المصابين وحالة الوفاة على الفور الى مستشفى جمال حمادة لتقلى العلاج، وأن الاصابات تتراوح بين كسور وكدمات وسحجات، مشيرة الى أن حالة المصابين مستقرة حتى الآن وأنهم جميعًا تلقوا العلاج فى المستشفى، فيما تم إيداع الجثة فى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

التحقيق مصرع واصابة حادث تصادم سيارة أجرة بسيارة نقل بالاسكندرية النيابة العامة

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