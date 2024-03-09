"جيل الإسكندرية" يرسل برقيه تقدير للرئيس بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ارسل عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وامين عام محافظة الإسكندرية، برقية اعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية بمناسبة يوم الشهيد.

إنسانية الرئيس السيسي

وأشاد "عوض" بإنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تكريمه لأسر الشهداء اليوم خلال الندوة التثقيفية الـ ٣٩ للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد" ودعمه الكامل للأسر وذويهم.

فخلال الندوة وأثناء تقديم العروض التى ذكرتنا بأبطالنا من الشهداء التفت قلوب المصريين حول الشهيد الذي قدم روحه دفاعًا عن وطنه وعرضه ويوم الشهيد مناسبة للتأكيد على فكرة العطاء بدون مقابل سوي الدفاع على الأرض والتضحية بالروح من أجل كرامة الوطن.

الشهداء قدموا نموذجا فريدا

وأضاف "امين جيل الإسكندرية": أبناء مصر الشهداء قدموا نموذجًا فريدًا ورائدا في ترسيخ عقيدة الأبطال وهي النصر أو الشهادة وواصلوا الدفاع عن تراب الوطن حتي آخر اللحظات وان هؤلاء الشهداء ضحوا بأرواحهم الزكية من أجل مصر وشعبها.. ولولاهم ما كنا هنا، ولا كانت مصر ووحدتها واستقرارها ونهضتها الحديثة، فلولا تضحيات الشهداء والدماء الزكية الطاهرة التي سالت ما كنا نحيا حتي اليوم فمات من لا يستحقون الموت على ايدي من لا يستحقون الحياة، فالشهداء روت دماؤهم الزكية رمال وتراب هذا الوطن العزيز فاختلطت دماء الشهداء من المسلمين مع دماء اقباطها المدافعين عن عزة وكرامة بلدهم ليسطر التاريخ بأحرف من نور ملحمة الفداء والتضحية من أجل البقاء لهذا الوطن، وكأن الشهداء يقولون لنا ان مسيرة مصر للعبور مستمرة رغم انف كل حاقد أو غادر، فالتحية واجبة لأرواحهم الزكية في الذود عن تراب اوطانهم لتبقي حرة ابية مدي الدهر.

وأشاد الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وامين عام محافظة الإسكندرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة والمتعلقة بالإفراج الفورى عن البضائع من الموانئ والأولويات ستكون للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج خاصة وأنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، فهناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج وهو ما سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها.

الإسهام في تحسين معدلات الإنتاج

وأضاف "عوض" أن الإسراع بعمليات الإفراج عن الخامات الرئيسية سيسهم فى تحسين معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات المستهلكين والذى سينعكس بدوره على أسعار البيع.

تذليل العقبات أمام المستوردين

وطالب أمين جيل الإسكندرية الحكومة بتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد، كما قدم عمر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تدخله وقراره الصائب لحل كل المشاكل والمعوقات التى تواجه الدولة المصرية خاصة فى ظل ظروف وعواصف اقتصادية تضرب العالم كله.

وتستعد ميناء الإسكندرية غدا الخميس، لاستقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للإشراف ومتابعة سير عمليه الإفراج عن البضائع الجمركية داخل الميناء، وذلك بناءا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمساهمة في توفير السلع الغذائية في الاسواق لتحقيق التوازن والانضباط في السوق المصري، ويذكر أن البضائع المفرج عنها تشمل "السلع الغذائية والاعلاف والادوية والمستلزمات الانتاج".