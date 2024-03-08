زوجة الشهيد العميد أحمد الجعفري تروي كواليس لقائهما الأخير

قالت الدكتورة نشوي مصطفى محمد، زوجة الشهيد العميد ا.ح أحمد عبد الخالق الجعفري، الذي استشهد خلال عملية حق الشهيد في سيناء، في 6 سبتمبر 2018، إن يوم الشهيد لأهالي الشهداء بمثابة تجديد لذكريات الفخر والعزة والكرامة.

وأكدت زوجه الشهيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأب الروحي لأسر الشهداء فقد حرص علي تدشين صندوق الشهداء منذ حرب 1948 وقام بمساواتهم بأثر رجعي بشهداء الحرب علي الإرهاب، مؤكدة أنها لمحة إنسانية ودعم كبيرة لأسر الشهداء.

وتابعت زوجة "الجعفري" في تصريحات لـ"الدستور": “لن أنسى آخر إجازة للشهيد.. حيث قام بتقبيل رأسي أثناء نومي لكي لا يزعجني.. استيقظت من النوم فقدم لي قلادة جلد عليها لفظ الجلالة كان يرتديها وقال (هسبيها معاكم ذكري)”.

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