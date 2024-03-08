الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

زوجة الشهيد العميد أحمد الجعفري تروي كواليس لقائهما الأخير

زوجة الشهيد العميد
زوجة الشهيد العميد احمد الجعفري

قالت الدكتورة نشوي مصطفى محمد، زوجة الشهيد العميد ا.ح أحمد عبد الخالق الجعفري، الذي استشهد خلال عملية حق الشهيد في سيناء، في 6 سبتمبر 2018، إن يوم الشهيد لأهالي الشهداء بمثابة تجديد لذكريات الفخر والعزة والكرامة.

وأكدت زوجه الشهيد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأب الروحي لأسر الشهداء فقد حرص علي تدشين صندوق الشهداء منذ حرب 1948 وقام بمساواتهم بأثر رجعي بشهداء الحرب علي الإرهاب، مؤكدة أنها لمحة إنسانية ودعم كبيرة لأسر الشهداء.

وتابعت زوجة "الجعفري" في تصريحات لـ"الدستور":  “لن أنسى آخر إجازة للشهيد..  حيث قام بتقبيل رأسي أثناء نومي لكي لا يزعجني.. استيقظت من النوم فقدم لي قلادة جلد عليها لفظ الجلالة كان يرتديها وقال (هسبيها معاكم ذكري)”.

IMG-20240307-WA0009
IMG-20240307-WA0009
IMG-20240307-WA0008
IMG-20240307-WA0008
IMG-20240307-WA0010
IMG-20240307-WA0010
زوجة الشهيد أحمد الجعفري يوم الشهيد العملية الشاملة سيناء

مواد متعلقة

انهيار عقار الورديان فى الإسكندرية.. 4 وفيات حتى الآن

مصرع شخصين والبحث عن آخرين فى انهيار عقار من 3 طوابق بالإسكندرية

قرار جديد من النيابة بشأن عاطل انتحل صفة طبيب أسنان فى الإسكندرية

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية

الإعدام شنقًا لسائق قتل طفل زوجته بسبب خلافات فى الإسكندرية

"جيل الإسكندرية" يثمن توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن البضائع

التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق الرابع في الإسكندرية

إحالة أوراق عاطل للمفتى تعدى على نجلة زوجته بالإكراه فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

عاجل.. تحرك حاسم.. توقعات بتهاوى الأسعار بعد الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

"الغرف التجارية": الإفراج عن سلع بكميات "غير مسبوقة" سيدفع الأسعار للتراجع

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

3 علامات مبكرة لسرطان الثدى لا يجب تجاهلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة