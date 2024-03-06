التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق الرابع في الإسكندرية

صرحت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بدفن جثة فتاة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، إثر سقوطها من الطابق الرابع من الشقة محل سكنها بمنطقة الدخيلة البحرية ووفاتها بسبب إصابتها بمرض نفسي بسبب خلافات عائلية، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول مصرع الفتاة، وسؤال شهود الواقعة.

بلاغ بسقوط فتاة من شرفه عقارها

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العجمي العام بوصول فتاة مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، ونزيف في المخ على إثرها لقت مصرعها.

مصابة بمرض نفسي

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين وجود "مريم. م. ع" 17 سنة، ربة منزل، مقيمة بشارع مسجد ناجي، الدخيلة البحرية، مصابة بإصابات متعددة ولا يمكن استجوابها.

غافلت أسرتها

وقررت شقيقتها "و. م" 23 ربة منزل، بأن المتوفية غافلت أسرتها وألقت بنفسها من نافذة غرفة نومها بالدور الرابع، بسبب ظروف نفسية صعبة لوجود خلافات أسرية، ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.