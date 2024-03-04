الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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السجن من سنة لـ10 سنوات للمتهمين بحيازة أسلحة وترويع المواطنين بالإسكندرية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة حضوريًا للثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وغيابيًا للباقين كل من "م.ه.ط" و"ص.م.ب" و"ا.م.ب" و"ا.ع.ع" و"ا.م.ب" و"إ.م.م" و"ك.ع.م" و"ع.م.ش" بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 3 آلاف جنيه عما أسند لكل منهم ما عدا الثالث حدث وعاقبته بالحبس لمدة عام عما أسند إليه. 

كما عاقبت المحكمة كلا من "م.ش.ش" و"م.ع.ع" و"إ.ش.م" و"ز.م.ح" و"ع.ا.س" و"م.ح.ا" بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، بعد اتهامهم بحيازة أسلحة نارية والترويع وفرض السيطرة، صدر الحكم وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

بلاغ بقيام المتهمين باستعراض القوة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 13881 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بقيام المتهمين بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة وترويع المواطنين بدائرة القسم.

قيام المتهمين بترويع المواطنين

كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين من الأول إلى السادس حازوا سلاحا ناريا بدون ترخيص بندقية خرطوش وطلقات خرطوش لذات السلاح استعرضوا القوة بالعنف ضد كل من "م.ع.ع" و"ز.ا.م" و"ص.ع.ا" وعلي أهالي منطقة مساكن الأمريكان بقصد ترويعهم لفرض السيطرة وتعرض أموالهم وممتلكات ومصالح المجني عليهم للخطر وإتلافها، وكذلك التعدي عليهم وإصابتهم وحيازة أسلحة بيضاء، وقيام المتهمين من السابع حتى الخامس عشر، بأن أحرز المتهم التاسع سلاحا ناريا فرد خرطوش دون ترخيص وطلقات مستخدمة لذات السلاح، وحيازة باقي المتهمين أسلحة بيضاء سكاكين واستعرضوا القوة بالعنف على المجني عليه "ا.ح.ع" وعلى أهالي منطقة دار عيسي وتريعهما لفرض السطوة عليهم وللثأر من أفعال الطرف الأول بمحل سكنهم بمساكن الأمريكان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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